Eltville am Rhein (HE) – Die Stadtverwaltung teilt mit, dass ab dem 12. Juli 2022 immer dienstags zwischen 16 und 18 Uhr Eintrittskarten für das Eltviller Freibad an der Freibadkasse mit Bargeld oder EC-Zahlung erworben werden können.

Rund um die Uhr ist es online möglich, Tickets zu buchen – und zwar unter https://vivenu.com/seller/freibad-eltville-am-rhein-r3wp

Stadt Eltville am Rhein, 8. Juli 2022