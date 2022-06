Eltville – Sektfest: Sperrungen und Parkmöglichkeiten

Eltville am Rhein (HE) – Für den Auf- und Abbau des Sektfestes am Eltviller Rheinufer sowie während der Festtage werden ab Montag, 27. Juni, bis Dienstag, 5. Juli 2022, der Platz von Montrichard, Teile der Leergasse, die Rosengasse ab der Ellenbogengasse, die Martinsgasse und die Josef-Hölzer-Straße in der Eltviller Kernstadt voll gesperrt.

Um den daraus resultierenden Verlust von Bewohnerparkplätzen zu kompensieren, werden die Parkstände im südlichen Bereich des Parkplatzes Kiliansring mit Zusatzzeichen „Bewohner mit Parkausweis frei“ versehen. Damit entfällt während des Aufbaus und des Sektfestes für berechtigte Bewohnerinnen und Bewohner die Gebührenpflicht auf diesem Parkplatz. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass diese Regelung nur dort gilt, wo die entsprechenden Zusatzzeichen ausgehängt sind. Für den Bereich des Parkplatzes Kiliansring nördlich des Zebrastreifens gilt diese Regelung nicht.

Besucherinnen und Besucher des Sektfestes parken am besten auf dem Parkplatz am Eltviller Schwimmbad, am Rheinufer, „An der Weinhohle“ oder im Parkhaus Kilianscenter. Alle Festbesucherinnen und- besucher werden gebeten, direkt diese Parkplätze anzufahren, um den innerörtlichen Parksuchverkehr in Eltville zu vermeiden. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Eltville am Rhein, 24. Juni 2022

Hannah Oechler