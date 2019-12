Filderstadt – Exhibitionist treibt beim Bärensee sein Unwesen (Zeugenaufruf)

Filderstadt (BW) – Ein Exhibitionist hat am Donnerstagnachmittag am Bärensee sein Unwesen getrieben. Eine 44-jährige Frau war um 16.30 Uhr alleine im Wald in Richtung See unterwegs, als sie am Weg in Richtung Waldenbuch den Mann stehen sah.

Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergezogen und onanierte während er die Frau beobachtete. Die 44-Jährige verständigte kurz nach 17 Uhr von Zuhause aus die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief negativ.

Der Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat eine muskulöse Figur sowie einen Vollbart. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Sweatshirt und schwarze Schuhe mit weißen Streifen.

Hinweise werden an die Polizei in Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 erbeten. (ms)

Polizeipräsidium Reutlingen