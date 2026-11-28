Förderung für Tierheime startet – Erster Bescheid geht in den Landkreis Aurich – Hannover/Hage. Einen Förderbescheid in Höhe von 170.000 Euro hat jetzt Niedersachsen Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte an das Tierheim Hage (Landekreis Aurich) übergeben. Grundlage ist die „Förderrichtlinie zur tierschutzgerechten Unterbringung von Fundtieren und sonstigen Unterbringungstieren“. Das Tierheim in Hage ist die erste Einrichtung, die eine Förderung aus diesem Topf, der insgesamt 20 Millionen Euro umfasst, erhält. Mit der Zuwendung möchte die Einrichtung ein neues Katzenhaus bauen.
Niedersachsens Tierschutzministerin Miriam Staudte: „Tierheime und Wildtierauffangstationen stehen angesichts massiv gestiegener Kosten vor großen finanziellen Herausforderungen. Auch bei den baulichen Gegebenheiten sind viele Einrichtungen längst am Limit. So auch das Tierheim in Hage, das dringend bessere Unterbringungsmöglichkeiten für abgegebene Katzen benötigt. Ich freue mich daher sehr, heute einen Förderbescheid für den Neubau eines Katzenhauses übergeben zu können! Mit der Förderung verbunden ist auch mein Dank für den Einsatz des engagierten Teams, das sich täglich um die Tiere kümmert. Tierheime leisten einen wertvollen und unverzichtbaren Beitrag für den Tierschutz. Deshalb ist es mir wichtig, möglichst viele Einrichtungen in Niedersachsen dabei zu unterstützen, die Bedingungen für die aufgenommenen Tiere nachhaltig zu verbessern.“ Das Förderprogramm stößt bereits jetzt auf breite Zustimmung: Schon wenige Tage nach Veröffentlichung im September sind die ersten Anträge im Ministerium eingegangen. Ministerin Staudte weiter: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die ersten Anträge bereits positiv beschieden werden konnten und die Hilfe nun direkt bei den Tieren ankommt!“
Marcus Lomberg, Leiter des Tierheims Hage: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Tierheim Hage gerade jetzt durch das Land Niedersachsen bei unserem Bau des neuen Katzenhauses in dieser Form gefördert werden. Gerade hier im ländlichen Raum von Ostfriesland sind Fundkatzen und Streunerkatzen eine Daueraufgabe für uns als Tierheim und als Tierschützer. Wir als Partner von derzeit acht Gemeinden aus dem Umland, sowie Partner des Veterinäramt des Landkreis Aurich, kümmern uns täglich um die Versorgung und Unterbringung von Fundkatzen, Mutterkatzen und ihren Kitten, ihren gesundheitlichen Zustand und Werdegang. Jede Katze, und das bis zu 250-mal im Jahr, wird bei uns tierärztlich Eingangsuntersucht, gechipt, geimpft, kastriert und sodann in ein neues liebevolles Zuhause, in dem sie ein tiergerechtes Leben genießen darf, vermittelt. Da ist es unabdinglich, dass wir mehr Platz für die Unterbringung benötigen. Und umso mehr freuen wir uns als Team aus Hage, dass das Land Niedersachsen uns bei unserem Projekt, an dem wir seit zwei Jahren arbeiten, die finanzielle Hilfe durch Ministerin Miriam Staudte zukommen lässt.“
Für die „Förderrichtlinie zur tierschutzgerechten Unterbringung von Fundtieren und sonstigen Unterbringungstieren“ stehen über mehrere Jahre verteilt insgesamt 20 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, die Einrichtungen gezielt zu entlasten, notwendige Sanierungs- und Modernisierungmaßnahmen zu ermöglichen und so die Versorgung der Tiere langfristig zu sichern. Die Höhe der Zuwendung beträgt maximal 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben Mit der Förderung können vielfältige Maßnahmen unterstützt werden – von der Sanierung der genutzten Gebäude bis hin zum Neubau oder einer Erweiterung von Unterbringungsmöglichkeiten für Tiere. Die Förderung erfolgt aus den Niedersachsen zugewiesenen Bundesmitteln nach dem Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG), beziehungsweise dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes.
Anträge können weiterhin eingereicht werden unter https://www.ml.niedersachsen.de/Tierheim-Richtlinie/neue-forderung-fur-tierheime-253971.html. Fragen und Antworten sowie alle weiteren Informationen zur Richtlinie gibt es auch unter Neue Förderung für Tierheime | Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Text: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz