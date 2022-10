Freizeit – Großes Launch-Event: Spiele-App „Sagenhafte Rheinromantik“ wurde freigeschaltet

Unser Freizeit Spiele-Tipp vom Mittelrhein…

Mittelrhein – Freizeit: Am 16. Oktober 2022 war es so weit. Ein in dieser Form noch nie dagewesenes Projekt ging im Gebiet Rhein-Nahe an den Start. Mit der Spiele-App „Sagenhafte Rheinromantik“ wird erstmals eine Anwendung für Smartphones gelauncht, die Rheinsagen mit der digitalen Welt verknüpft. Ziel der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ist es, nicht nur einfach aus den Möglichkeiten der Digitalisierung zu schöpfen, sondern auch den Tourismus der Rheinlandschaft wieder in Schwung zu bringen.

Gamification als Schlüssel für den Tourismus

Über dieses Pilotprojekt können wir nicht sprechen, ohne den Begriff der Gamification aufzugreifen. Es handelt sich dabei um einen Anglizismus, der beschreibt, wie spielerische Elemente – zum Beispiel aus Spiele-Apps – in den Alltag eingebaut werden. Typisch ist hier außerdem, dass der Alltagsbereich, in den die spielerischen Elemente eingebaut werden, zuvor keinerlei solcher Merkmale hatte. Einfach ausgedrückt: Ein Alltagsbereich wird durch spielerische Elemente aufgewertet . Ein Beispiel hierfür ist das Marketing.

Gamification im Tourismus-Marketing

Unter anderem im Sektor Reisen und Tourismus wird die Gamification gerne als Instrument für Marketing genutzt. Auch die App „Sagenhafte Rheinromantik“ ist Mittel zur Umsetzung dieser Strategie. Die Funktionsweise ist simpel: Durch die spielerische Teilhabe an der Geschichte verschiedener Destinationen des Rheingebietes, werden die Nutzer*innen persönlich in das Geschehen eingebunden. Die App ruft zum aktiven Mitmachen auf und erhöht so die Motivation zur Auseinandersetzung. Die Vergabe von virtuellen Punkten erzeugt währenddessen ein gutes Gefühl bei den Gamer*innen.

Dasselbe Prinzip machten sich auch schon andere Kampagnen zu Nutze. Visit Norway lockt zukünftige Reisende mit einem digitalen Wettbewerb im Skispringen nach Norwegen. Und zahlreiche Orte in Deutschland und dem Rest der Welt nutzen Geo-Caching, um den ‚Jägern‘ die lokale Geschichte näher zu bringen. Damit erhält Mobile Gaming Einzug in unseren Alltag und die Auseinandersetzung mit der realen Welt – das ist Gamification.

Mobile Games und Gamification: Auch Echtgeld Casinos auf dem Vormarsch

Auch im Jahr 2021 hat der Markt für mobiles Gaming in Deutschland wieder kräftig zugelegt. Ein Wachstum von 22 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro beziffert der Verband der Deutschen Games Branche. Die Interessen der Gamer*innen sind breit gestreut und werden durch das vielfältige Angebot auf dem Markt vollumfänglich bedient. Während sich klassische Computer- und Konsolenspiele in ihren mobilen Varianten aufgrund ihrer Komplexität erst langsam einen Weg ins Mobile Gaming bahnen, ist es vor allem die Vielfalt der Minigames, die den Zeitvertreib auf dem Smartphone so interessant macht. Zu den kurzweiligen Spielen gehören klassische Match-3-Varianten vor einer liebevoll gestalteten Hintergrundkulisse und stimmungsvolle Aufbau- und Strategiespiele, aber auch die vielfältigen Slotgames, die Glücksspielfans in den boomenden Echtgeld Casinos nutzen können.

Diese Popularität des mobilen Spielens greift nun die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe auf und nutzt sie als Marketinginstrument für einige historische Stätten, die zum UNESCO Welterbe gehören. Neben der Wissensvermittlung steht hier ganz klar die Bewerbung der Region als Urlaubsziel im Fokus.

„Sagenhafte Rheinromantik“: Mit Lore auf den Spuren der Geschichte

Die Spiele-App wurde von den Entwicklern so programmiert, dass sie die Gamer*innen durch die Sagen der Burgen rund um den Rhein führt. Am Ende jeder Etappe gibt es sogar eine Belohnung in Form eines kleinen digitalen Spiels. Und unter anderem dieses Spiel macht die App so besonders.



Augmented Reality Gaming

Jede*r Gamer*in bekommt während des Spiels eine virtuelle Figur an die Hand. Diese trägt den Namen Lore und ist wissbegierig, zu erfahren, was für altertümliche Erzählungen die Rheinlandschaft verbirgt. Für die Nutzer*innen gilt es, zu versuchen, so viele der Sagen wie nur möglich zu entdecken. Hierfür müssen die Spieler*innen sich zum Beispiel durch Burgen bewegen und – wie beim Geocaching – Schätze sammeln.

Wurde eine dieser „Schnitzeljagden“ erfolgreich beendet, werden die Gamer*innen mit einem Augmented Reality Spiel belohnt. Hierbei verschmelzen die digitale Welt der App und die Realität. Neben dem Spaßfaktor beim Spiel hält auch das Ranking alle Teilnehmer*innen bei Laune. Auf dem Leaderboard werden die aktuellen Punktestände geteilt. Dieser Wettbewerb motiviert zusätzlich.

Ganz konkret zeigt sich die Gamification dadurch, dass die Spielenden all die touristisch relevanten Ziele besuchen können, indem sie sich auf das Spiel einlassen. Eine Anwendung für das Smartphone wird zu einem spielerischen Reiseführer.

Die Entwicklung der App wurde im Rahmen der Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 gefördert. Den Anwärtern für diese Förderung winkte eine Summe in einer Höhe von bis zu 150.000 Euro für die Umsetzung des eigenen Projektes.

Großes Launch-Event soll Besucher anlocken

Doch selbst das ausgeklügeltste Tourismus-Marketing muss irgendwie unter die Leute gelangen. Die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe veranstaltet zu diesem Zweck ein Launch-Event an vier Standorten. Gamer*innen und Interessierte sind herzlich eingeladen am 16. Oktober auf den Burgen Sooneck, Stahleck, Rheinstein und Reichenstein die dann neu gestartete App auszuprobieren. Launch-Datum ist ebenfalls der 16. Oktober.

Die Gäste erwartet ein buntes Programm – moderiert von Ryorg. Es gibt vor Ort die Möglichkeit für Live-Gaming und eine Networking Area . Außerdem wird ein Kostümwettbewerb veranstaltet. Eine Falkenshow findet am 16. Oktober ebenfalls statt. Zwischen den verschiedenen Aktionsständen führen Walking-Acts ihr Programm auf. Alle, die sich für die Spiele-App begeistern, haben außerdem Gelegenheit, die Entwickler des Games kennenzulernen. Die Verbindung zwischen den Burgen wird vom Veranstalter mittels Shuttlebussen sichergestellt.

Gut für den Tourismus

In den letzten Jahren sah sich der lokale Tourismus – ähnlich wie die Fernreiseziele – mit einem Rückgang an Besuchern konfrontiert. Mit diesem innovativen Projekt gilt es, nicht nur kurzfristig die anstehende Nebensaison attraktiv zu machen. Mit der Spiele-App soll auch langfristig auf eine moderne Weise für mehr Bindung zu den Reisenden gesorgt werden. Angesichts des Booms in der digitalen Kommunikation und bezüglich des Mobile Gamings scheint diese Möglichkeit überaus vielversprechend.

