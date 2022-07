Geisenheim am Rhein – Bürgerversammlung zum Thema Energie und Klimaschutz

Erstellt in

Geisenheim am Rhein (HE) – Alle Geisenheimerinnen und Geisenheimer sowie alle Interessierten sind herzlich zur Bürgerversammlung am 21. Juli um 18:30 Uhr eingeladen. Die Veranstaltung findet im Rheingau-Atrium (Bischof-Blum-Platz 2) statt.

Thema der Bürgerversammlung ist: „Energieversorgung in Zeiten von Knappheit und Klimawandel – Was kann Geisenheim tun?“

Folgender Ablauf ist geplant:

Vortrag von Herrn Manfred Vogel (Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus e.V.)

Podiumsdiskussion mit Herrn Bürgermeister Christian Aßmann, Herrn Dr Jürgen Hoffmann (Solarstammtisch), Frau Alena Hochstadt (Fridays for Future) und Herrn Manfred Vogel

Offene Fragerunde und Diskussion mit den anwesenden Gästen

Herr Stadtverordnetenvorsteher Georg Fröhlich wird die Bürgerversammlung moderieren.

Stadt Geisenheim, 12. Juli 2022