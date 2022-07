Geisenheim am Rhein – Deutschunterricht für Geflüchtete

Erstellt in

Geisenheim am Rhein (HE) – Hochschulstadt Geisenheim und Malteser suchen Ehrenamtliche für Unterricht in der Flüchtlingsunterkunft

Für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die seit Wochen in der Geisenheimer Unterkunft in der Sporthalle der Rheingauschule untergebracht sind, soll es möglichst bald ein Unterrichtsangebot geben. Hierfür werden Ehrenamtliche gesucht, die vor Ort Deutsch unterrichten können.

Wer sich vorstellen kann, einen Deutschunterricht in irgendeiner Form zu übernehmen, meldet sich bitte direkt bei dem Malteser Hilfsdienst Oestrich Winkel, Herrn Lukas Hirschochs

Handynummer 016095654549, Mail: lukas.hirschochs@malteser.org

Die Malteser betreuen die Sammelunterkunft in Geisenheim.

Stadt Geisenheim