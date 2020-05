Tipps – Insektenstiche: Was im Notfall hilft

Tipps – Schmerzhaft und manchmal sogar lebensbedrohlich: An Stichen von Wespen, Bienen und Hummeln sterben jedes Jahr allein in Deutschland etwa 20 Menschen.

Das berichtet das Gesundheitsmagazin “Apotheken Umschau”. Nach Schätzungen von Wissenschaftlern reagiert jeder Vierte stärker auf Insektenstiche, etwa mit einer Anaphylaxie als heftigster allergischer Reaktion, die innerhalb kürzester Zeit zu einem tödlichen Kreislaufschock führen kann. “Personen mit einer bekannten Allergie gegen Insektengifte sollten immer ein Notfallset bei sich haben”, rät Professor Torsten Zuberbier, Sprecher des Allergie-Zentrums an der Berliner Charité.

Die Adrenalin-Fertigspritze als wichtigstes Medikament

Das Set enthält in der Regel ein Antihistaminikum, ein Kortisonpräparat sowie eine Adrenalin-Fertigspritze, die Zuberbier als das wichtigste Medikament bezeichnet. “Leider haben viele Menschen Angst, die Spritze einzusetzen, daher ist die Beratung durch den Arzt und den Apotheker ganz besonders wichtig.” Gerade Menschen mit schweren Reaktionen in der Vergangenheit müssen sie nach einem Stich unbedingt so schnell wie möglich anwenden. Grundsätzlich sollten auch Angehörige und Freunde informiert sein und im Ernstfall in der Lage sein, die Spritze anzuwenden. Außerdem gilt: sofort den Notarzt rufen.

Natürlicher Schutz: Vorsicht beim Barfußgehen

Die Insektengift-Allergie wird nach der sogenannten Müller-Skala in fünf Stadien eingeteilt. Spätestens eine Reaktion mit Grad 1, wenn an entfernter gelegenen Körperpartien ein juckender Hautausschlag aufritt, sind ein Allergietest und ein Notfallset notwendig. Wer noch stärkere Reaktionen zeigt, dem rät Zuberbier zu einer Hyposensibilisierung, die das Immunsystem an Insektengift gewöhnen soll. Um sich vor den leidigen Stichen natürlich zu schützen, empfiehlt die “Apotheken Umschau”, auch beim Barfußgehen aufzupassen und nicht aus Dosen zu trinken.

