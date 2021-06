Hamburg – Ob Online, Hybrid oder in Präsenz- der Young Talents Hamburg Klub hat zusammen mit Kooperationspartnern ein buntes Ferienprogramm für 8-12- Jährige und Jugendliche ab 14 Jahren gestrickt. Ob eine Reise zur Raumstation, ein eigenes Spiel programmieren, mit Mathe den kürzesten Weg bestimmen, eine Woche in die Welt der Erneuerbaren Energien oder Luftfahrt tauchen, den größten Röntgenlaser der Welt kennenlernen oder eigene Musikinstrumente basteln-alles ist möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter www.yota-hamburg.de ab sofort möglich. Vorträge sind kostenfrei, die Kosten für Workshops und Camps liegen zwischen 2,50 und 25 Euro.

Folgende Partner beteiligen sich an den Ferienangeboten:

Airbus, Bürgerdialog Stromnetz, Deutsche Flugsicherung GmbH, DLR_School_Lab TU Hamburg, European XFEL, Flugsimulator.com, Hamburg Airport, Handwerkskammer Hamburg, HAW Hamburg, Informationszentrum Energieberg, Lufthansa Technik, ProtoSpace, Science Lab und Stromnetz Hamburg GmbH

Die Vorträge, Workshops und Sommercamps auf einen Blick:

Die Ferienangebote

24. Juni 2021, 10:00 – 12:00 Uhr Online Workshop Licht der Zukunft

25. Juni 2021, 16:00 – 17:00 Uhr Online Workshop Schall und Töne

13. Juli 2021, 16:30 – 17:15 Uhr Online Vortrag Kurz, kürzer, Mathematik

14. Juli 2021, 10:00 – 11:00 Uhr Online Vortrag Du sollst mir einen Namen geben!

15. Juli 2021, 16:30 – 17:30 Uhr Online VortragVanillekipferln, Haselnussplätzchen, Flugzeuge, Schiffe und der ganze Rest

17. Juli 2021, 10:00-13:00 Uhr Präsenz Workshop Character Design & Coding

19. bis 23. Juli 2021, 9:00 – 12:00 Uhr Online/Hybrid Sommercamp Fliegen

23. Juli 2021, 16:00 – 17:00 Präsenz Workshop Unsere Erde

26. bis 30. Juli 2021, 9:00 – 12:00 Uhr Online/Hybrid Sommercamp Erneuerbare Energien

29. Juli 2021, 16:00 – 17:00 Online Workshop Luft- unsichtbares Element

31. Juli 2021, 10:00 – 13:00 Uhr Präsenz Workshop Reise zur Raumstation

Über YOTA Young Talents Hamburg

In dem Young Talents Hamburg Klub von Hamburg Invest bekommen Kinder und Jugendliche durch verschiedene Veranstaltungsformen Einblicke in vor allem technische Berufe und werden in die Ausbildung oder in das Studium in der Metropolregion Hamburg begleitet- ab 8 Jahren bis Ende der Schulzeit. Für die Kinder und Jugendlichen öffnen Unternehmen, Verbände oder Hochschulen ihre Pforten und zeigen, wie spannend die Technik ist. Auszubildenden kann über die Schulter geschaut oder in der Lehrwerkstatt selbst mit Hand angelegt werden. Weitere Informationen unter www.yota-hamburg.de

***

YOTA Young Talents Hamburg

c/o HIW Hamburg Invest

Heike Blume