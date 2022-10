Herzogenrath – Hinweis: Pflege und Unterhaltung der Herzogenrather Friedhöfe im Vorfeld zu Allerheiligen

Erstellt in

Herzogenrath (NRW) – Hinweis: Im Zuge der anstehenden Feierlichkeiten zu Allerheiligen am 01.11.2022 säubert die Stadt Herzogenrath die Friedhöfe im Stadtgebiet nochmals besonders intensiv. Alle Flächen werden deshalb von den Mitarbeiter*innen der Friedhofsverwaltung bis einschließlich 29.10.2022 gemäht und von Laub befreit.

Vor diesem Hintergrund bittet die Verwaltung alle Bürger*innen und Nutzungsberechtigte darum, keinen Grabschmuck (Gestecke, Grabkerzen etc.) auf den Gräbern mit Rasenflächen abzustellen, die in der Unterhaltung der Verwaltung stehen (insbesondere Gräber mit liegender Gedenktafel), wie dies auch in der Friedhofssatzung zu diesem Zweck geregelt ist.

Aufgrund der aktuell warmen Witterung weist die Stadt Herzogenrath darauf hin, dass auch nach dem 1. November die Rasenflächen weiterhin gemäht und gepflegt werden müssen und deshalb etwaiger Grabschmuck usw. von der Verwaltung, insbesondere von den Gedenktafelfluren, entfernt werden.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen der Friedhofsverwaltung im Technischen Betriebsamt unter Tel.: 02406 83-6204 und -6222 gerne für Auskünfte zur Verfügung.

