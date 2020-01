A 67 / Gemarkung Lorsch – Betrunkener Brummifahrer benötigt gleich zwei Autobahnspuren

Erstellt in

A 67/Gemarkung Lorsch – Am Samstag (11.01.) gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei in Darmstadt durch einen aufmerksamen Autofahrer ein auf der A 67 in nördliche Richtung auffällig Schlangenlinien fahrender, zwei Fahrspuren benutzender Sattelzug mit ausländischen Kennzeichen gemeldet.

Dieser fuhr letztendlich auf die Tank- und Rastanlage Lorsch Ost ab. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den 48-jährigen Lastwagenfahrer aus Osteuropa schlafend in seinem Führerhaus antreffen. Beim Aussteigen fiel er beinahe aus dem Führerhaus. Sein Atemalkoholwert lag schließlich auch bei 2,30 Promille.

Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Führerschein des Brummifahrers wurde einbehalten.

Weiterhin musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt.

