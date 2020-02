Bensheim – Firmenanwesen in der Wiesenstraße im Visier von Kriminellen

Erstellt in

Bensheim – Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat nach einem Einbruch in ein Firmenanwesen in der Wiesenstraße am frühen Samstagmorgen (22.02) die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Gegen 4 Uhr drangen die bislang noch unbekannten Täter nach derzeitigen Erkenntnissen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Anwesen ein. Im Inneren hatten sie es auf einen Tresor abgesehen, den sie samt Inhalt entwendeten. Mit ihrer Beute suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Südhessen