Büttelborn – Besorgte Mutter zeigt einen Unfall an

Büttelborn – Am Montagabend erschien eine besorgte junge Mutter aus Groß-Gerau bei der Polizei und zeigte sich praktisch selbst an.

Nach ihren Angaben befand sie sich gegen 17:15 Uhr in Büttelborn auf dem Parkplatz der Turnhalle in der Fr.-Ludwig-Jahn-Straße. Vom Parkplatz aus wollte sie auf die Straße auffahren. Von links kam in diesem Moment ein junger Radfahrer der auf dem Gehweg fuhr. Warum auch immer, stürzte der junge Radfahrer.

Als die junge Mutter dem Jungen zu Hilfe kommen wollte, stieg dieser weinend auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Am Sportplatz davon. Derzeit steht nicht fest, wer dieser Junge war, noch ob er sich bei dem Sturz verletzt hat.

Da zu diesem Zeitpunkt in der Turnhalle eine Fastnachtsveranstaltung für Kinder stattgefunden hat, erhofft sich die Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer: 06152 1750 Hinweise auf den Jungen. Ebenso werden die Eltern des Kindes gebeten, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Südhessen