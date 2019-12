Darmstadt – E-Book-Sprechstunde am 9. Januar in der Stadtbibliothek Darmstadt

Erstellt in

Darmstadt – Fachkolleginnen der Stadtbibliothek erklären die Ausleihe von E-Books, elektronischen Hörbüchern, Zeitungen und Zeitschriften per Download auf dem Rechner oder auf dem mobilen Endgerät.

Die E-Book-Sprechstunde findet am Donnerstag, 9. Januar 2020, von 17 bis 19 Uhr an der ‚Zentralen Information‘ in der Hauptstelle im Justus-Liebig-Haus statt.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Endgeräte können mitgebracht werden.

Anfragen gerne vorab per E-Mail an eAusleihe.stadtbibliothek@darmstadt.de.

20. Dezember 2019

