Darmstadt – EILINFO zum Orkantief Sabine: Schulen, Horte und Nordbad bleiben am Montag (10.) geschlossen

Erstellt in

Darmstadt – Alle Darmstädter Schulen, die Horte sowie das Nordbad bleiben am Montag, 10. Februar 2020, geschlossen. Dies hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder auf dem Weg zu Schulen und Horten entschieden. Hintergrund ist das Orkantief Sabine, das den Prognosen der Meteorologen vom Wochenende zufolge mit Böen von mehr als 100 Stundenkilometer über das Land hinwegfegen soll.

Die Feuerwehr Darmstadt rechnet mit außergewöhnlich hohen Windgeschwindigkeiten in der Nacht zum Montag und am Montagvormittag. Zusätzlich wird der Sturm von viel Regen begleitet. Die Feuerwehr empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, wenn möglich das Haus oder die Wohnung nicht zu verlassen. Waldgebiete sollten unbedingt wegen möglicher umfallender Bäume gemieden werden. Auch auf das Autofahren sollte verzichtet werden. Am Montagmorgen (10.) müssen die Bürgerinnen und Bürger mit umfangreichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Aufgrund dieser Prognosen wird zudem dringend empfohlen, dass Kinder zuhause bleiben und das Haus nicht verlassen. Den Eltern rät die Wissenschaftsstadt Darmstadt daher, Kinder nicht in die Kitas zu bringen. Die Feuerwehr Darmstadt wird die Bürgerinnen und Bürger über die jeweils aktuelle Situation auch über die Katastrophen-Warn-App Biwapp und über die Sozialen Medien Facebook (@112Darmstadt) und Twitter (@112_darmstadt) informieren.

9. Februar 2020 / PSD

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Der Magistrat

Pressestelle

Luisenplatz 5 A

64283 Darmstadt