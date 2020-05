Darmstadt-Griesheim – Zersplitterte Glasscheibe und zwei beschädigte Pkw

Darmstadt-Griesheim – Am Freitag, dem 09.05.2020, kam es am Nachmittag auf dem Kundenparkplatz eines Discountmarktes in der Feldstraße in Griesheim zu einem Vorfall bei dem die Seitenscheibe am Abstellplatz der Einkaufswagen im Eingangsbereich komplett zerstört wurde.

Weiter wurde ein schwarzer Mitsubishi Colt zerkratzt, welcher auf dem 2. Parkplatz links von dem Abstellplatz der Einkaufswagen parkte. Zunächst stand ein anderer Verkehrsteilnehmer im Verdacht sowohl die Glasscheibe, als auch den schwarzen Mitsubishi beim Ausparken beschädigt zu haben.

Der Verkehrsteilnehmer meldete sich aber wenig später bei der Polizei, um zu melden, dass sein Pkw offensichtlich auch durch die Glassplitter beschädigt wurde. Da sich beide Fahrer zum Zeitpunkt des Vorfalls im Discounter befanden ist unklar, weshalb die Glasscheibe zu Bruch ging und wie der Mitsubishi beschädigt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizeistation in Griesheim Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Griesheim unter der Telefonnummer 06155/83850 zu melden.

Polizeipräsidium Südhessen