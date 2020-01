Darmstadt – Internationales Merck Schwimmfest in der Traglufthalle am Nordbad vom 17. bis 19. Januar 2020

Erstellt in

Bezirksbad Bessungen bis 15 Uhr geöffnet.

Darmstadt – Der Darmstädter Schwimm- und Wassersport-Club 1912 e.V. (DSW) richtet von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar 2020, das 56. Internationale Merck Schwimmfest in der Traglufthalle am Nordbad aus. Aufgrund der Wettkämpfe ist die Traglufthalle am Nordbad von Freitag (17.) um 15 Uhr bis einschließlich Sonntag (19.) für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Das Bezirksbad Bessungen steht am Sonntag (19.) von 8 bis 15 Uhr alternativ für den Badebetrieb zur Verfügung und nicht wie angekündigt bis 19 Uhr.

15. Januar 2020 / PSD

***

Stadt Darmstadt