Darmstadt – Stadtentwicklung: Bauarbeiten an der Ufermauer Bachstraße in Arheilgen beginnen ab 18. Mai

Darmstadt – Stadtentwicklung / Verkehr: Die Wissenschaftsstadt Darmstadt beginnt am Montag, 18. Mai, mit den Arbeiten zur Instandsetzung der Ufermauer am Ruthsenbach entlang der Bachstraße in Arheilgen.

Da aufgrund der Covid-19-Pandemie eine vor Beginn der Arbeiten notwendige Begutachtung der Gebäude der Anlieger von innen nicht möglich war, und alle von der Stadt angefragten Sachverständigen auf den Schutz der Mitarbeiter sowie der Anwohner verwiesen, musste der ursprünglich für Mitte April geplante Baubeginn verschoben werden.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde nun von der ausführenden Firma informiert, dass die Begutachtung aufgrund Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in der Woche davor durchgeführt werden können und bereits Termine mit den Anwohnenden vereinbart wurden. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen in der Woche ab dem 18. Mai.

Im Zuge der Arbeiten wird die bestehende straßenseitige Mauer abgebrochen und durch eine Winkelstützmauer aus Ortbeton ersetzt. Um das städtebauliche Gesamtbild weiterhin zu erhalten, wird sie anschließend mit Natursteinen verkleidet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juli 2020. Die Kosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro.

Der Anliegerverkehr wird über die gesamte Bauzeit grundsätzlich aufrechterhalten. Für Lärmbelästigungen und kurzzeitige Verkehrseinschränkungen aufgrund der beengten Platzverhältnisse wird um Verständnis gebeten.

12. Mai 2020 / DK

