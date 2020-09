Eltville am Rhein – Aktuelle Info: Im Rosenbad geht der Sommer weiter

Erstellt in

Eltville am Rhein – Aktuelle Info: Wegen des weiterhin anhaltend guten Wetters hat Bürgermeister Patrick Kunkel die Badesaison nun noch einmal bis zum Donnerstag, 17. September 2020, verlängert! An diesem Tag ist das Schwimmen im idyllischen Rosenbad zum letzten Mal möglich.

Voraussetzung ist weiterhin ein Online-Ticket, das wie gewohnt unter shop.eltville.de gekauft werden kann. Wie in den letzten Wochen auch können Seniorinnen und Senioren ihre Karten letztmalig am Montag, 14. September, von 9 bis 11 Uhr mit Bargeld beim Team des Mehrgenerationenhaus (MGH) 1, Gutenbergstraße 38 in Eltville, kaufen.

Stadt Eltville am Rhein, 10. September 2020