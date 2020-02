Erstellt in

Eltville am Rhein – Aktueller Hinweis: Am Donnerstag, 20. Februar 2020 (Altweiberfastnacht) sind alle Dienststellen der Verwaltung zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Am Rosenmontag, 24. Februar 2020 fallen die Sprechstunden aller Dienststellen der Verwaltung aus. Die städtische Kindertagesstätte „Kindergartenburg“ in der Holzstraße und die städtische Kindertagesstätte „Wichtelhäuschen“ in Hattenheim bleiben ebenfalls geschlossen.

Stadt Eltville am Rhein, 5. Februar 2020