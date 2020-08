Eltville am Rhein – Altstadtführung in Eltville jetzt auch sonntags

Eltville am Rhein – Die Tourist Information weitet ihr Angebot an Gästeführungen aus und bietet im August die beliebten Altstadtrundgänge zusätzlich auch sonntags an. Um 11 Uhr startet der geführte Rundgang am Gelben Haus in der Burgstraße und führt durch die historischen Gassen der ältesten Stadt im Rheingau mit ihren liebevoll renovierten Fachwerkhäusern und eindrucksvollen Adelshöfen.

Aufgrund von Corona gelten folgende Regeln für die Teilnahme: Eine Vorab-Anmeldung in der Tourist-Information in der Kurfürstlichen Burg ist erforderlich: Burgstraße 1, Telefon 06123 9098-0 oder per Mail an touristik@eltville.de. Am Tag der Führung können die Tickets zu 4 Euro pro Person dort gekauft werden. Für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte mitgeführt und der Mindestabstand während des Rundgangs eingehalten werden. Bei Verhinderung und Nicht-Teilnahme wird um Abmeldung gebeten, damit der freie Platz an andere Gäste weitergegeben werden kann.

Auch für private Gruppen ist die Buchung von Gästeführungen wieder möglich. Eine große Auswahl an buchbaren Angeboten ist unter www.eltville.de/tourismus/tourist-information zu finden. Für Auskünfte und Anfragen wenden sich Interessierte an: fuehrungen@eltville.de.

***

Stadt Eltville am Rhein, 5. August 2020