Eltville am Rhein – Das nächste Corona-Opfer: E-Bike-Leihaktion vorerst ausgesetzt

Eltville am Rhein – Coronavitus: Die Leih-Aktion der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität „Radfahren neu entdecken“, bei der in Zusammenarbeit mit der Stadt Eltville elf E-Bikes für Eltviller Bürger zur Verfügung standen, wurde vom Planungsbüro aufgrund der aktuellen Corona-Situation vorerst ausgesetzt. Die öffentlichen Übergabetermine waren in Zeiten der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen nicht zu verantworten.

„Wir bedauern es sehr, dass dies genau in der Zeit unseres Eltviller Aktionszeitraums passiert und hoffen, dass die Umstände es vielleicht zulassen, die Aktion vor Ablauf Ende Mai nochmal aufzunehmen“, erklärt Bürgermeister Patrick Kunkel. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und die Gesundheit der Bürger haben hier absoluten Vorrang“, so Kunkel.

Diejenigen Nutzer, die am letzten Übergabetag ihre Räder in Empfang genommen haben, dürfen diese bis auf Weiteres zur Nutzung behalten.

Registrierte Nutzer werden bei einer eventuellen Wiederaufnahme rechtzeitig per E-Mail informiert, so dass sie sich für ein Rad ihrer Wahl eintragen könnten.

