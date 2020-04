Eltville am Rhein – Digitales Rathaus: Dienstleistungen online abrufbar

Eltville am Rhein – Viele Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sind auch online über die Homepage der Stadt unter www.eltville.de abrufbar.

„Das ist in dieser Zeit wichtig zu wissen, denn im Augenblick sind die Rathaustüren noch geschlossen“, erklärt Bürgermeister Patrick Kunkel. Deshalb rät die Verwaltung, diejenigen Online-Dienste, die über die Homepage abgewickelt werden können, auch tatsächlich zu nutzen. „Auf diesem Weg können wir die meisten unserer Dienste auch in Zeiten von Corona anbieten“, betont Kunkel.

Hessen-Finder

„Was erledige ich wo?“ – Der Hessen-Finder ist der zentrale Behörden- und Zuständigkeitsfinder des Landes Hessen, dessen Betrieb und Zentralredaktion im Aufgabenbereich des Regierungspräsidiums Darmstadt liegt. Mit einem umfassenden Online-Katalog an Dienstleistungen (Leistungsbeschreibungen, Zuständigkeiten, Kontaktdaten) der Verwaltung in Hessen unterstützt der Hessen-Finder Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen dabei, zu bestimmten Leistungen schnell und einfach Informationen sowie den richtigen Ansprechpartner zu finden, um Behördengänge auch auf elektronischem Wege erledigen zu können. Weitere Informationen zum Hessen-Finder erhalten Interessierte hier www.hessenfinder.de.

Urkunden aus dem Standesamt

Über diese Links können Bürgerinnen und Bürger Urkunden aus dem Standesamt beantragen:

Online-Beantragung von Geburtsurkunden:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/geburtsurkunde/?no_cache=1

Online-Beantragung von Eheurkunden:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/eheurkunde/?no_cache=1

Online-Beantragung von Lebenspartnerschaftsurkunden:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/lebenspartnerschaftsurkunde/?no_cache=1

Online-Beantragung von Sterbeurkunden:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/sterbeurkunde/

Der Einheitliche Ansprechpartner

Über die Online-Antragstellung des Einheitlichen Ansprechpartners Hessen können Gewerbetreibende und Unternehmer schnell und bequem ihre Verwaltungsverfahren online abwickeln. Dazu ist es nicht mehr notwendig, dass Nutzer etwa für die Anmeldung eines Gewerbes oder die Beantragung einer Maklererlaubnis eine Behörde zu festen Besuchszeiten aufsuchen und ggf. längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssen.

Nutzer registrieren sich lediglich und können anschließend gleich mit der Antragstellung beginnen: Nach der Beantwortung einiger Fragen wird dem Nutzer angezeigt, welche Anträge für die geplante Tätigkeit benötigt werden und welche Formulare und Dokumente vorzulegen sind. Die Formulare können online ausgefüllt werden, die Dokumente hochgeladen und der Antrag mit den Dokumenten per Mouse-Klick an den Einheitlichen Ansprechpartner gesendet werden, der für den Antragsteller das Weiterleiten an die zuständigen Stellen (Gemeinde, Landkreis, etc.) übernimmt.

Der Einheitliche Ansprechpartner Hessen ist aber viel mehr als eine technische Lösung zur Abwicklung von Verwaltungsverfahren: Er steht den Gewerbetreibenden und Unternehmern auch als echte Person mit vielen Informationen zur Verfügung.

Wer Fragen zur Antragstellung hat oder eine grundsätzliche Frage, die mit dem eigenen Gewerbe zu tun hat, kann gerne schriftlich oder telefonisch Kontakt aufnehmen oder persönlich vorsprechen. Jeder wird bei der Antragserfassung unterstützt und der Ablauf des Verfahrens wird erklärt. Ziel ist es, dem Unternehmer alle Verwaltungsformalitäten zu erleichtern.

Die Leistungen stehen den Gewerbetreibenden und Unternehmern auf der Dienstleistungsplattform des Landes Hessen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.dienstleistungsplattform.hessen.de.

Beantragen eines Führungszeugnisses:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/fuehrungszeugnis/

Im Online-Portal des Bundesamtes für Justiz kann jeder mit seinem elektronischen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) Führungszeugnisse online beantragen. Weitere Informationen dazu unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister:

https://www.eltville.de/rathaus/staedtische-dienstleistungen-von-a-z/staedtische-dienstleistungen-von-a-z-copy-1/auskunft-aus-dem-gewerbezentralregister/

Im Online-Portal des Bundesamtes für Justiz kann man mit seinem elektronischen Personalausweis oder elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister online beantragen. Weitere Informationen dazu unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de

***

Stadt Eltville am Rhein, 28. April 2020