Eltville am Rhein – Fahrradfreundliches Eltville: Öffnen von Einbahnstraßen für Radfahrer

Eltville am Rhein – Die Stadt Eltville hat sich die Förderung des Radverkehrs zum Ziel gesetzt. In den kommenden Jahren sollen im Stadtgebiet zahlreiche kleine und größere Maßnahmen ergriffen werden, die das Radfahren attraktiver und sicherer machen.

In einem ersten Schritt werden nun etliche Einbahnstraßen, darunter etwa die Wilhelm-Kreis-Straße in der Kernstadt oder die Rheinstraße in Erbach, entgegen der Fahrtrichtung für Radfahrer geöffnet. So können den Radfahrern zum einen mitunter längere Umwege erspart werden. Zum anderen werden so auch Routen geöffnet, die nun als Alternative zu zum Teil stärker von Kraftfahrzeugen befahrenen und somit gefährlicheren Straßen dienen können. „Auf diese Weise tragen die Öffnungen neben dem Komfort vor allem zur Verkehrssicherheit für Radfahrer bei“, so Bürgermeister Patrick Kunkel.

Die jeweiligen Einbahnstraßen werden mit entsprechenden Hinweisschildern am Anfang und Ende markiert. Zusätzlich sollen dort, sobald die Witterung es zulässt, auch Piktogramme auf den Asphalt aufgebracht werden, um so den Autofahrern noch deutlicher zu signalisieren, dass nun mit Gegenverkehr durch Fahrräder zu rechnen ist.

„Die Öffnung der Einbahnstraßen ist ein erster kleiner Schritt, mit dem wir den Radverkehr ein Stück voranbringen möchten“, erläutert Erster Stadtrat und Verkehrsdezernent Hans-Walter Pnischeck. „Wir werden diesen Weg in den kommenden Monaten und Jahren konsequent weiter gehen, um das Fahrrad als gleichwertiges Verkehrsmittel im Eltviller Straßenverkehr zu etablieren“, kündigt Pnischeck an.

Die Sicherheit sei dabei oberstes Gebot, der wichtigste Faktor für Sicherheit im Straßenverkehr sei immer der Mensch: „Mit gegenseitiger Rücksichtnahme und Toleranz bewirken wir mehr als mit jeder baulichen oder verkehrsrechtlichen Maßnahme.“ Gerade in den Einbahnstraßen werde es auch mal zu Situationen kommen, warnt Pnischeck, in denen man sich zurücknehmen und vor oder in einer Ausweichmöglichkeit auf den Entgegenkommenden warten sollte. „Das wird ein Lernprozess für alle Beteiligten. Aber wir Eltviller können das!“, ist sich Bürgermeister Kunkel sicher.

Stadt Eltville am Rhein, 20. Januar 2020