Eltville am Rhein – Fahrtziel Schulzentrum gesperrt: Ab sofort Strafzettel

Eltville am Rhein – Nach den letzten Herbstferien hat die Stadt Eltville am Rhein im Einvernehmen mit den Schulen und der Polizei die Zufahrt zum Schulzentrum Wiesweg für PKW gesperrt. „Wir möchten auf Anregung der Engagierten aus der ‚Your City for Future‘-Bewegung die durch Elterntaxis ausgelösten chaotischen Zustände am Schulzentrum ordnen“, berichtet Bürgermeister Patrick Kunkel.

Die Stadt hatte jetzt zu einem ersten Bilanzgespräch sowohl die Schulleitungen als auch die Elternvertreter ins Rathaus geladen. In diesem Rahmen wurden neue Ideen entwickelt, die eine weitere Verbesserung der Situation bringen sollen. „Unsere zentrale Botschaft aus dem Gespräch ist, dass verstärkt kontrolliert wird und Verstöße gegen die Sperrung des Wiesweges mit Fahrtziel Schulzentrum ab sofort geahndet werden“, erklärt Kunkel – es gibt folglich künftig kostenpflichtige Verwarnungen. Zudem wird das Einhalten der Zeiten an der Halteverbotszone am Friedhofsparkplatz in der Schwalbacher Straße ebenso überwacht – um die als Alternative angebotene Hol- und Bringzone von Dauerparkern freizuhalten.

Außerdem sollen die Parkplätze entlang des Wiesweges vor dem Schulzentrum, auf denen einseitiges Parken auf dem Gehweg bisher erlaubt war, weggenommen werden. „Hier setzen wir Poller, um das Halteverbot zu unterstreichen“, erläutert der Erste Stadtrat Hans-Walter Pnischeck, der als Verkehrsdezernent der Stadt ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hat.

„Wir sind mit dem Ergebnis unseres Verkehrsversuchs insgesamt zufrieden“, sagt Bürgermeister Kunkel, „ohne Kontrollen funktioniert diese Regelung allerdings nicht.“ Dies ist auch dem Verkehrsdezernenten Pnischeck klar, der zur Kontrolle nochmals die Polizei mit ins Boot holen will. Dennoch wolle man an die Vernunft der Eltern appellieren und diese bitten, ihr Verhalten zu überdenken. „Die Schulleitungen werden das Thema auch in einem Elternbrief ansprechen“, so Kunkel. Dies habe man in dem Gespräch vereinbart.

***

Stadt Eltville am Rhein