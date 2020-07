Eltville am Rhein – Ferien im Riesenrad – Eltville bietet Familien im Corona-Sommer eine besondere Attraktion

Kinder bis 100cm Körpergröße fahren umsonst / Sommergarten lockt mit Erfrischungen / Corona-Schutzmaßnahmen umfassend gewährleistet.

Eltville am Rhein – Die Stadt Eltville und der Schausteller Otto Barth haben sich zusammengetan und bieten den Familien in Eltville sowie allen Besuchern der Rheingau-Stadt eine besondere Attraktion. Direkt am Rheinufer, zwischen Schloss und Freibad, wird heute das Eltviller Riesenrad aufgebaut. In 32 Gondeln fährt es Jung und Alt auf knapp 50 Meter Höhe. Während der Fahrt genießen sie die Aussicht über den Rhein und die Stadt. Im Sommergarten nebenan bietet der im Rheingau bekannte Gastronom Georg Spreuer erfrischende Getränke, regionale Weine und Spezialitäten sowie Leckereien aus seinem Smoker an. So werden die Ferien auf Balkonien, die für viele Familien in diesem Corona-Sommer anstehen, noch etwas schöner. Die erste Fahrt startet am morgigen Samstag, 14 Uhr.

„Ich freue mich, dass wir endlich wieder das machen können, was uns am meisten Spaß macht: Menschen Freude bereiten! In unserem Riesenrad hat jeder Spaß und entdeckt den Rhein und Eltville noch einmal ganz neu“, sagt Schausteller Otto Barth.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir gemeinsam mit Otto Barth in diesem schwierigen Sommer den Familien in unserer Stadt und allen Gästen hier am Rheinufer dieses lang ersehnte Freizeit-Angebot machen können“, sagt Patrick Kunkel, Bürgermeister von Eltville. „Kinder, die kleiner sind als 1 Meter, fahren sogar umsonst!“

Wer Balkonien verlässt und zum Eltviller Riesenrad kommt, kann dies sorgenfrei tun. Ein umfassendes Hygienekonzept und strikte Schutzmaßnahmen sorgen für Sicherheit. In unmittelbarer Nähe von Eltviller Riesenrad und Sommergarten findet jeden Freitag auch die Konzertreihe Sound of Eltville statt.

***

stan.

Kommunikation & Design GbR

Baustraße 14

60322 Frankfurt am Main