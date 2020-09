Eltville am Rhein – Die Reihe FOR KiDS! geht auch in Corona-Zeiten mit Abstandsregelungen wieder an den Start! Die Stadt Eltville lädt Kinder ab sechs Jahren am Dienstag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr in die Mediathek Eltville zum kreativen Upcycling ein.

Auf besonders kreative Weise kann Abfall in etwas Neues verwandelt werden. Die Teilnehmenden experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und lassen kunstvoll neue Objekte entstehen.

Die Kinder sollten nur solche Kleidung tragen, die zum Basteln geeignet ist und bitte den Mundschutz nicht vergessen. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Eine rechtzeitige und verbindliche Anmeldung sowie ein Materialkostenbeitrag von 4 Euro pro Kind sind erbeten.

Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe erhalten Interessierte in der Mediathek Eltville unter der Telefonnummer 06123 697-550 oder per E-Mail unter mediathek@eltville.de.

Stadt Eltville am Rhein, 2. September 2020