Eltville am Rhein – Frühstücksangebot im Mehrgenerationenhaus Eltville im Dezember

Eltville am Rhein – Am Donnerstag, 1. und 15. Dezember 2022, findet in der Zeit von 9 bis 11 Uhr wieder das gemeinsame Frühstück im Café des Mehrgenerationenhauses Eltville statt.

Die ehrenamtlichen Helferinnen des MGH laden Menschen jeden Alters in die barrierefreien Räumlichkeiten in der Gutenbergstraße 38 ein, um bei einem Kaffee und einem liebevoll servierten Frühstück zusammenzukommen und sich auszutauschen. Auch für die Kleinen gibt es ausreichend Platz zum Spielen.

Eine Voranmeldung ist erforderlich. Interessierte können sich telefonisch unter 06123 697-401 oder per E-Mail an mgh@eltville.de anmelden. Das Angebot hat keinen festen Preis – die Teilnehmenden entscheiden selbst, ob und wie viel sie spenden möchten.

