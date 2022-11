Eltville am Rhein – Handy- und PC-Sprechstunden für Senioren im Mehrgenerationenhaus Eltville

Erstellt in

Eltville am Rhein – Auch im Dezember besteht im Eltviller Mehrgenerationenhaus 1 für Seniorinnen und Senioren wieder die Möglichkeit unter Anleitung individuelle Handy- und PC-Probleme zu lösen. Dazu sollte das eigene Gerät mitgebracht werden.

Die jungen Helferinnen und Helfer des LEO-Club Rheingau und engagierte Jugendliche beantworten Fragen zum Smartphone, dem Tablet oder Laptop am Montag, 5. Dezember in der Zeit von 16 bis 18 Uhr und Samstag, 17. Dezember in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Mehrgenerationenhaus 1, Gutenbergstraße 38, Eltville.

Das Angebot ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Tel.: 06123-697-401, oder per Mail: mgh@eltville.de.