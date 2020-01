Eltville am Rhein – Hinweis: Anmeldungen für Kindertagesstätten

Eltville am Rhein – Eltern, die für ihre Kinder ab dem Kita-Jahr 2021 einen Platz für Krippe oder Kita benötigen, sollen bitte bis spätestens März 2020 ihre Kinder anmelden. Den Anmeldebogen gibt es direkt in einer der elf Kindertagesstätten oder auch zentral im Rathaus, Gutenbergstraße 13, in Eltville am Rhein. Ansprechpartnerin ist Frau Uta Schabinger, Telefon 06123 697-135.

Eltern, die anstelle eines Kita-Platzes ihr Kind lieber zu einer Tagesmutter geben möchten, können sich auch gerne an Frau Schabinger wenden.

Gleichzeitig bittet die Stadt Eltville heute schon alle Eltern, darauf zu achten, dass ihre Kinder vor Aufnahme in der Kita gegen Masern geimpft worden sind. Der Gesetzgeber schreibt dies ab März 2020 vor und die Kitas lassen sich einen entsprechenden Beleg – in Form des Impfausweises – vorlegen.

***

Stadt Eltville am Rhein, 28. Januar 2020