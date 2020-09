Eltville am Rhein – Hinweis auf Drückjagd: Absolutes Halteverbot in der Ortsdurchfahrt Rauenthal am 4. Oktober 2020

Erstellt in

Eltville am Rhein – Eine Drückjagd am Sonntag, 4. Oktober 2020, in der Gemarkung Martinsthal/Rauenthal macht es erforderlich, die B260 zwischen den beiden Auffahrten nach Rauenthal voll zu sperren. Die Umleitung verläuft über die Hauptstraße durch Rauenthal, auf der K641. Damit der Verkehr hier fließen kann, ist ein absolutes Halteverbot für die gesamte Ortsdurchfahrt Rauenthal von 7 bis 12 Uhr angeordnet.

Die Jagd beginnt um 8 Uhr und endet voraussichtlich um 11 Uhr.

In Rauenthal wird ab dem Kaltenborn bis Ortsschild Rauenthal das Tempo für beide Fahrtrichtungen auf 30 Stundenkilometer reduziert. Der Schotterparkplatz hinter dem Kloster Tiefenthal wird am 4. Oktober 2020 auch gesperrt. Der Radweg parallel zur B260 wird durch die Ordnungspolizei ebenfalls geschlossen.

Nach Ende der Jagd werden die Sperrungen zurückgebaut und die B260 wieder freigegeben.

Stadt Eltville am Rhein, 29. September 2020