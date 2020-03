Eltville am Rhein – Radfahren neu entdecken: Gratis-E-Bike-Leihe in Eltville gestartet

Erstellt in

Eltville am Rhein – Zwei Wochen lang gratis E-Bike testen – in Eltville ist die Aktion „Radfahren neu entdecken” angelaufen.

Umsatteln und elektrischen Rückenwind genießen: Seit dem 3. März bis Ende Mai können sich die Bürgerinnen und Bürger über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen gratis von den Vorteilen einer Pedelec- oder E-Bike-Nutzung überzeugen. Unterstützt wird die Stadt Eltville dabei durch das Land Hessen und die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH).

Hessenweit stehen knapp 200 Fahrräder für die Aktion zur Verfügung. Elf davon sind für Eltville vorgesehen und wurden gestern erstmals auf dem Platz der Deutschen Einheit hinter der Mediathek für zwei Wochen an ihre Testfahrer übergeben. Und die Nachfrage ist groß: „Über 150 Personen haben sich in Eltville als potentielle Testfahrer registrieren lassen“, so Marcel Detemple vom Projektteam Radfahren neu entdecken. „Die Räder für den Monat März waren innert kürzester Zeit vergeben“.

Die nächste Ausgabe erfolgt am 17. März an gleicher Stelle zwischen 11.30 und 13 Uhr. Neugierige sind herzlich willkommen!

Die Vergabe für April und Mai steht noch aus, hierzu wird der nächste Aufruf per E-Mail an die registrierten Nutzer in etwa zwei Wochen erfolgen. Eine Registrierung ist immer noch möglich.

„Und nach dem Aufruf heißt es dann, schnell zu reagieren! Erfahrungsgemäß sind die Räder innerhalb der ersten Stunde ausgebucht“, so Thomas Merkes von der Stadt Eltville. Es kann also passieren, dass nicht alle Interessierten zum Zuge kommen. „Wir hoffen aber, dass sich die Eltviller davon nicht beim Umstieg aufs Fahrrad bremsen lassen“, so Bürgermeister Patrick Kunkel. Elektrisch unterstützte Fahrräder seien aus einer

zukunftsfähigen Mobilität nicht wegzudenken – sie seien moderne Alltagsgefährte und für jeden Einsatzzweck und für jede Altersgruppe gleichermaßen geeignet, so Kunkel. Und wer im Rahmen dieser Aktion tatsächlich nicht zum Zuge kommen sollte, kann sicher bei Freunden und Bekannten oder in einem Fachgeschäft mal ausprobieren, wie viel Spaß so ein E-Bike machen kann.

Die Teilnahmebedingungen, Registrierungsmöglichkeit und alle Informationen zur Aktion „Radfahren neu entdecken“ finden Interessierte auf www.radfahren-neu-entdecken.de.

Stadt Eltville am Rhein