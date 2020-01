Eltville am Rhein – Repair-Café Eltville – Erfolgskonzept wird 2020 fortgeführt

Eltville am Rhein – Das Team des beliebten Eltviller Repair-Cafés lädt am Montag, 20. Januar 2020 von 14 bis 17 Uhr ins Mehrgenerationenhaus in Eltville in der Gutenbergstraße 38 ein.

Repair-Cafés sind Treffen von Menschen, die gemeinsam mit anderen ihre defekten Alltagsgegenstände wie z.B. Stühle, Küchengeräte, Uhren, Telefone oder andere Elektrogeräte reparieren. Besucher bringen defekte Gegenstände von zu Hause mit und bekommen von einem Fachmann oder einer Fachfrau Hilfe bei der Reparatur.

Übrigens können auch Kleidungsstücke und Heimtextilien repariert werden. Eine Nähmaschine steht dafür zur Verfügung. Ziel dieser kostenfreien Treffen bei Kaffee und Kuchen ist es, Menschen in der Nachbarschaft zusammen zu bringen und gemeinsam defekte Alltagsgegenstände zu reparieren, die sonst im Müll landen würden.

Stadt Eltville am Rhein, 7. Januar 2020