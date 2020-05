Eltville am Rhein – Sozialkompass Rheingau berät wieder vor Ort

Eltville am Rhein / Rheingau – Das ehrenamtliche und kostenfreie Informationsangebot für ratsuchende Rheingauer Bürgerinnen und Bürger rund um soziale Themen besteht auch in diesen schwierigen Zeiten weiterhin.

Die wegen der Corona-Pandemie im April und Mai ausgefallenen Termine für die persönliche Beratung zu sozialen Fragen im Rahmen des „Sozialkompass“ finden, mit Zustimmung der Verantwortlichen der beteiligten Kommunen, ab Juni 2020 wieder statt.

Allerdings gelten auch hier, wie in allen öffentlichen Einrichtungen, die entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln und es muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Wichtig ist eine rechtzeitige telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnummer 0176 54375030.

Bürgerinnen und Bürger erhalten Unterstützung und Informationen zu sozialen Fragen und Anliegen rund um die Themenbereiche Kranken- und Pflegeversicherung, Grundsicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Behinderung, Rente/Reha oder Beschwerdemanagement. Eine Rechtsberatung findet jedoch nicht statt. Alle Daten und Informationen bleiben vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Die Beratungen finden montags von 14 bis 17 Uhr statt: Am 8. Juni 2020 im NetzwerkBüro Ehrenamt in Eltville, am 15. Juni 2020 im Mehrgenerationenhaus Oestrich-Winkel und am 22. Juni 2020 im Sozialamt der Stadtverwaltung Geisenheim.

Stadt Eltville am Rhein, 29. Mai 2020