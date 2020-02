Eltville am Rhein – Sozialkompass Rheingau: Die Termine im März

Eltville am Rhein / Rheingau – Das ehrenamtliche Informationsangebot für ratsuchende Rheingauer Bürgerinnen und Bürger rund um soziale Themen findet im März zu folgenden Terminen in den folgenden Rheingau-Kommunen statt:

Am Montag, 9. März 2020, im NetzwerkBüro Eltville, am Montag, 16. März 2020 im Mehrgenerationenhaus Oestrich-Winkel und am Dienstag, 24. März 2020 im Rathaus Geisenheim, an allen Standorten jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Eine telefonische Anmeldung ist in jedem Fall unter der Telefonnummer 0176 54375030 erforderlich. Bürgerinnen und Bürger erhalten Unterstützung und Informationen zu sozialen Fragen und Anliegen rund um die Themenbereiche Kranken- und Pflegeversicherung, Grundsicherung, Mutterschaft, Kindergeld, Behinderung, Rente/Reha oder Beschwerdemanagement.

Armin Klewitz und sein Team mit langjähriger Erfahrung in diesen Bereichen bieten kostenlose Hilfe und Unterstützung im Umgang mit sozialen Leistungsträgern an, eine Rechtsberatung findet jedoch nicht statt. Alle Daten und Informationen bleiben vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Ebenfalls ehrenamtliche Unterstützung beim Prüfen von Betriebskostenabrechnungen für Privatpersonen bietet Horst Bossmann an. Interessierte melden sich bitte unter der Nummer 06123 74252.

