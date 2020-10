Eltville am Rhein – Stadt sagt Gedenkfeiern zum Volkstrauertag ab

Eltville am Rhein – Die Stadt Eltville am Rhein sagt die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag in allen Stadtteilen wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen ab.

„Diese gute Tradition nehmen wir selbstverständlich, sobald möglich wieder auf“, betont Bürgermeister Patrick Kunkel und bittet die Bürgerschaft, den Gang zum Friedhof oder zum Ehrenmal in diesem Jahr allein oder mit den eigenen Angehörigen zu unternehmen.

„Gedenkfeiern führen zu Menschenansammlungen, die wir in der aktuellen Lage vermeiden sollten“, erklärt Kunkel.

Stadt Eltville am Rhein