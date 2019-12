Eltville am Rhein – Umwelt: Feuerwehr sammelt alte Christbäume ein

Eltville am Rhein – Umwelt: Wie es im Bereich der Stadt Eltville am Rhein bereits langjährige Tradition ist, bieten die Jugendfeuerwehren der Kernstadt und der Stadtteile auch in diesem Jahr wieder die Abholung und Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume an.

Die Christbaumsammelaktion wird in den Stadtteilen Erbach, Hattenheim und Martinsthal am Samstag, den 11. Januar 2020 und in Eltville-Kernstadt und im Stadtteil Rauenthal am Samstag, den 18. Januar 2020, durchgeführt.

Die Feuerwehren bitten darum, die Christbäume bis 8 Uhr gut sichtbar zur Abholung bereit zu stellen. Vorab muss jegliche Weihnachtsdekoration, insbesondere Lametta, vom Christbaum entfernt werden. Geschmückte Bäume können nicht mitgenommen werden.

Die Jugendfeuerwehren würden sich über eine kleine Spende sehr freuen. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des jeweiligen Feuerwehrvereins zugute.

Stadt Eltville am Rhein, 30. Dezember 2019