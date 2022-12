Eltville am Rhein – Verkehr: Einbahnstraßenregelung am Kloster Eberbach

Erstellt in

Eltville am Rhein – Verkehr: Für die Landesstraße zwischen dem Kloster Eberbach, Zufahrt West, und der Domäne Neuhof in Fahrtrichtung Hattenheim wird wegen den Veranstaltungen „Weihnachtsmarkt / Open Mind Management“ an den Adventswochenenden, von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. Dezember, 9. bis 11. Dezember und 16. bis 18. Dezember), jeweils von 9 bis 22 Uhr, eine Einbahnstraße mit der Möglichkeit des einseitigen Parkens eingerichtet.

Hier gilt Tempo 30. Die Stadt Eltville bittet um Beachtung.

Eltville am Rhein, 28. November 2022