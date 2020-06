Erstellt in

Eltville am Rhein – Verkehr: In der Eltviller Kernstadt wird die Gutenbergstraße zwischen der Bahnhofstraße und der Taunusstraße am Samstag, 13. Juni 2020, voll gesperrt.

Grund hierfür ist ein Gebäudeabriss. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Bahnhofstraße-Wilhelmstraße-Schwalbacher Straße und über die hinweisende Beschilderung.

Stadt Eltville am Rhein, 3. Juni 2020