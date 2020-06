Erstellt in

Eltville am Rhein – Die Sperrung für den Gesamtverkehr in der Wilhelmstraße im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Taunusstraße in der Eltviller Kernstadt wird bis einschließlich 25. Juni 2020 verlängert.

Grund hierfür ist eine Tiefbaumaßnahme. Sämtliche Bushaltestellen (Buslinie 171, 172, 173) am Bahnhof entfallen für diesen Zeitraum und werden in die Gutenbergstraße verlegt.

Stadt Eltville am Rhein, 17. Juni 2020