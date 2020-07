Eltville am Rhein – Weine in luftiger Höhe genießen: Weinproben im Riesenrad

Erstellt in

Eltville am Rhein – Eine Weinprobe im Riesenrad in luftiger Höhe – das wird es ab dem 3. August 2020 am Eltviller Rheinufer geben. Es erwarten die Gäste jeden Montag ab 19 Uhr drei Weinproben wechselnder Eltviller Weingüter.

Den Start macht das Weingut Jakob Jung aus Erbach. Der Preis inklusive einer 30-minütigen Riesenradfahrt beträgt

19 Euro. Reservierungen können Interessierte über das Internet https://book.timify.com/?accountId=5f217c1c0241bb1327136d99&hideCloseButton=true vornehmen.

Die Stadt Eltville am Rhein und die Familie Barth, die Betreiber des Riesenrads, freuen sich, den Eltviller Winzern und Gästen die Möglichkeit dieser einmaligen Attraktion geben zu können.

Termine

3. August 2020 Weingut Jakob Jung, Erbach

10. August 2020 Weingut Leon Gerhard, Hattenheim

17. August 2020 Weingut Bausch, Hattenheim

24. August 2020 Weingut Martin, Erbach

31. August 2020 Weingut Heinz Nikolai, Erbach

7. September 2020 Weingut Knyphausen, Erbach

14. September 2020 Weingut Jung Dahlen, Erbach

21. September 2020 Weingut Lamm-Jung, Erbach

28. September 2020, Weingut Kaufmann, Hattenheim

Weitere Termine folgen.

***

Stadt Eltville am Rhein, 31. Juli 2020