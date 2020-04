Eltville am Rhein – „Wir sind für Sie da“: Wichtige Telefonnummern auf Plakat

Erstellt in

Eltville am Rhein – „Wir haben ein Plakat mit den wichtigen Hilfenummern herausgegeben“, gibt Bürgermeister Patrick Kunkel bekannt.

Das Plakat ist in allen Stadtteilen zu finden. Das NetzwerkBüro Eltville hat eine Hotline für die Beratungsstelle und Unterstützungsangebote für Eltvillerinnen und Eltviller eingerichtet, die sich nicht alleine versorgen können. „Wir wenden uns mit diesem Hilfsangebot vor allem an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger“, erklärt Bürgermeister Patrick Kunkel und betont: „Wir sind für Sie da!“ Er sei froh, dass die Stadt in der Corona-Zeit auf das Netzwerk zurückgreifen könne.

Wer Unterstützung beim Einkauf oder andere Hilfeleistungen benötigt, meldet sich bitte bei der Stadtverwaltung, dem NetzwerkBüro Eltville, unter der Telefonnummer 06123 697-390 oder info@netzwerk-eltville.de. Anrufen können Senioren auch bei Horst Korte vom VdK unter 06123 4546.

Ältere Menschen, die sich sehr einsam und isoliert fühlen, können einen Vorlese-Anruf über das NetzwerkBüro buchen und sich eine Kurzgeschichte oder etwa ihr Lieblingsgedicht vorlesen lassen. Zu buchen unter Telefon 06123 697-390.

Die Gemeindeschwester Anna Böttger ist erreichbar unter der Telefonnummer 0157 30964835. Iris Siepe von der Anlaufstelle des Präventionsrates ist generationsübergreifend bei Sorgen und Nöten unter der Telefonnummer 06123 999 720 erreichbar.

Außerdem weist das Plakat auf das bundesweite Hilfetelefon hin, das rund um die Uhr und in vielen Sprachen unter der 08000 116 016 erreichbar ist.

Stadt Eltville am Rhein, 28. April 2020