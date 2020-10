Eltville am Rhein – Workshop im MGH Eltville „Sicherer Umgang mit Computern und mobilen Geräten“ am 27. Oktober 2020

Erstellt in

Eltville am Rhein – Der Mensch von heute nutzt Computer, Smartphones, Tablets und Co. für eine Vielzahl von Aktivitäten – für die Teilnahme an sozialen Netzwerken, zum Online-Einkauf, für Bankgeschäfte und zum Surfen im Internet.

Im Mehrgenerationenhaus Eltville wird dazu ein generationenübergreifender Workshop für Privatpersonen angeboten, die sich über Sicherheitsrisiken und Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit PC, Smartphone, privatem und öffentlichem WLAN, mobilem Internet und Emails informieren und austauschen wollen.

IT-Fachfrau Jutta Czerny-Kiene erklärt, wie man Passwörter sicher vergibt und sich merken kann, welche Vorsichtsmaßnahmen in öffentlichen Hotspots zu treffen sind und vieles mehr. Für den etwa zweistündigen, kostenfreien Workshop am Dienstag, 27. Oktober 2020 um 17 Uhr ist eine Anmeldung unter Telefon 06123 7017-72 oder mgh@eltville.de sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung notwendig.

Eltville am Rhein, 19. Oktober 2020