Eltville – Gesundheit: Blitzentspannung, Koordinationstest und Yoga zum Kennenlernen am 10. März

ELTVILLE AM RHEIN – Im Mehrgenerationenhaus Eltville werden in der Eltviller Frauenwoche mehrere kostenfreie Angebote zur Gesundheitsförderung gemacht. Am Dienstag, 10. März 2020 wird von 18.30 bis 20 Uhr zu einer Yogastunde zum Kennenlernen eingeladen.

Unsere erfahrene Yogalehrerin zeigt eine Yogapraxis voller fließender Übergänge mit sanften und kraftvollen Einheiten – ein gute Gelegenheit, einfach einmal zu schnuppern und sich etwas Gutes zu tun. Ebenfalls am Dienstag, 10. März 2020 können Interessierte an einem etwa 10-minütigen Koordinationstest mit abschließendem Beratungsgespräch teilnehmen. Termine hierfür werden zwischen 15 und 18 Uhr vergeben. Zum Workshop „Blitzentspannung“ wird am Donnerstag, 12. März zwischen 16 und 17 Uhr eingeladen.

Hier gibt es spannende Informationen rund um das Thema „Stress“ und im anschließenden Praxisteil werden einfache Übungen für das Atmen und die Muskelentspannung vorgestellt, die kaum länger als jeweils 5 Minuten dauern und sich einfach in den Alltag integrieren lassen. Diese beiden Veranstaltungen werden in Kooperation mit der BKK Linde im MGH 2 in der Wallufer Straße 10 angeboten und sind ebenfalls kostenfrei. Das vollständige Programm der Eltviller Frauenwoche findet man unter www.eltville.mehrgenerationenhaus.de.

Anmeldungen für alle Angebote bitte unter Telefon 06123 7017-72 oder mgh@eltville.de

