Flörsheim am Main – Aktueller Hinweis: Das Maskentreiben durch Flörsheims Straßen am heutigen Dienstag um 15.11 Uhr findet statt!

Flörsheim am Main – Aktueller Hinweis: Der Zug wird aufgrund der bedauerlichen Vorfälle in Volkmarsen einen leicht verkürzten Weg nehmen. Er führt von der Obermainstraße in die Bahnhofstraße und vor dort aus direkt in die Erzbergerstraße.

Alle, die das Treiben in der Riedstraße und Kloberstraße anschauen wollten, bitten wir um Beachtung.

Das Halteverbot in der Ried- und Kloberstraße wird somit aufgehoben. Die städtischen Kolleginnen und Kollegen kümmern sich derzeit darum.

