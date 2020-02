Flörsheim am Main – Bürgermeister bietet am 20.02.2020 Sprechstunde an

Flörsheim am Main – Bürgermeister Dr. Bernd Blisch bietet am Donnerstag, 20. Februar, von 15 Uhr bis 18 Uhr eine Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger in seinem Büro in der Eddersheimer Straße 4 an.

„Wer ein Anliegen direkt mit dem Bürgermeister besprechen möchte, ist herzlich eingeladen, die Sprechstunde zu besuchen“, sagt Blisch. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet er darum, sich in seinem Sekretariat, Telefon 06145 955-201, E-Mail corinna.allendorff@floersheim-main.de, zuvor anzumelden.

„Bürgerinnen und Bürger, die nicht bis zu einer regulären Bürgersprechstunde mit ihrem Gesprächswunsch warten können, haben selbstverständlich nach wie vor die Möglichkeit, einen individuellen Termin zu vereinbaren“, ergänzt Blisch.



Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Eddersheimer Straße 4

65439 Flörsheim am Main