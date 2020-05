Flörsheim am Main – Heiraten wieder im größeren Kreis möglich

Erstellt in

Flörsheim am Main – Ab Montag, 18. Mai, dürfen in Flörsheim am Main bei Trauungen wieder Besucher teilnehmen.

Im Zuge der Corona-Eindämmung waren vorübergehend nur das Brautpaar und der Standesbeamte beziehungsweise die -beamtin zugelassen. Jetzt dürfen acht weitere Personen im Trauzimmer anwesend sein.

Während der Trauung müssen die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden, die Bestuhlung wird entsprechend gestellt. Außerdem ist die Verwendung eines Mund-Nasenschutzes Pflicht; dem Brautpaar ist es freigestellt, eine Bedeckung zu tragen.

***

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Eddersheimer Straße 4

65439 Flörsheim am Main