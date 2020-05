Flörsheim am Main – Hinweis: Vermessungsarbeiten auf dem Maindeich

Erstellt in

Flörsheim am Main – Hinweis: Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit der Planung der Sanierung des Maindeichs in den Städten Hattersheim und Flörsheim am Main begonnen. Zu den vorbereitenden Arbeiten gehören auch Vermessungen, die zurzeit entlang des Deiches vorgenommen werden. Dabei kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen bei der Benutzung des öffentlichen Rad- und Spazierweges kommen.

Der vom Hattersheimer Stadtteil Eddersheim nach Flörsheim führende Deich ist sanierungsbedürftig und soll dem Stand der Technik angepasst werden. Außerdem sollen ein neuer Querdeich gebaut und eine Retentionsfläche geschaffen werden, die mit rund 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser geflutet werden und den rapiden Anstieg eines Hochwassers verlangsamen kann. Die Maßnahme wird vom RP Darmstadt geplant und umgesetzt. Baubeginn wird voraussichtlich frühestens Ende 2024 sein, Fertigstellung Ende 2027. Die Kosten betragen rund acht Millionen Euro, die von Bund und Land voll übernommen werden.

