Flörsheim am Main – Sanierung des Weilbacher Glockenspiels verschiebt sich

Erstellt in

Flörsheim am Main – Die ursprünglich für Juni geplante Sanierung des Glockenspiels am Haus am Weilbach verschiebt sich wegen Schwierigkeiten bei der Lieferung des benötigten Materials, jetzt sollen die vierwöchigen Arbeiten Mitte Juli beginnen.

Die Stadt Flörsheim am Main lässt stark verwitterte Teile der hölzernen Konstruktion, die das Glockenspiel trägt, erneuern. Die Sanierung betrifft auch die anliegende Außentreppe und die Überdachung. Im Zuge der Arbeiten soll das Dach vergrößert werden, um das Glockenspiel künftig besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 15.000 Euro.

***

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Eddersheimer Straße 4

65439 Flörsheim am Main