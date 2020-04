Flörsheim am Main – Wirtschaft: Sprechstunde für Existenzgründer erfolgt am Telefon

Erstellt in

Flörsheim am Main – Wirtschaft: Zur nächsten Existenzgründersprechstunde am Montag, 4. Mai, 9 Uhr bis 12 Uhr, – die wegen der Corona-Pandemie nur telefonisch erfolgt – sind noch Gesprächstermine frei.

Gemeinsam mit dem Kelkheimer Verein zur Förderung von Existenzgründungen e.V. bietet die Stadt Flörsheim am Main ihren Bürgerinnen und Bürgern, die sich beruflich selbständig machen möchten, kompetente Unterstützung an. Zur Teilnahme ist die Anmeldung bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Flörsheim am Main, Telefon 06145 955-214, erforderlich.

In der Existenzgründersprechstunde erhalten Interessierte praktische Hinweise zu Fragen der Unternehmensgründung und -führung, beispielsweise in Sachen Businessplan, Finanzierung, Fördermöglichkeiten, Buchhaltung, Marketing, Vertrieb. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Eddersheimer Straße 4

65439 Flörsheim am Main